В Калужской области уничтожены пять беспилотников

Все 5 беспилотников были ликвидированы без ущерба для людей и имущества. Угроза атаки дронов была объявлена несколько часов назадДнем 9 июля в Калужской области уничтожили 5 беспилотников - в Боровском, Жуковском и Малоярославецком МО.
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