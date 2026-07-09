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Калужские новости

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В Калужской области уничтожены пять беспилотников

В Калужской области уничтожены пять беспилотников

Все 5 беспилотников были ликвидированы без ущерба для людей и имущества. Угроза атаки дронов была объявлена несколько часов назадДнем 9 июля в Калужской области уничтожили 5 беспилотников - в Боровском, Жуковском и Малоярославецком МО.

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