«Барса» в плей-офф ЛЧ, 9-я победа СКА подряд, Месси – лучший футболист XXI века по версии FourFourTwo и другие новости

вот согласна: Как оцениваете формат Кубка России, когда один матч противостояния в конце ноября, а ответный – в марте. – Любой человек скажет, что это катастрофа. Не понимаю, почему нужно было играть сегодня. Почему нельзя было сыграть в марте? Еврокубков нет. Найти время, чтобы сыграть, более чем хватало. Либо уж доигрывать в этой части сезона, – сказал главный тренер «Ростова (https://www.sports.ru/rostov/)».

Лена Мисько

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров (https://www.championat.com/tags/38753-pavel-pivovarov/) ответил на вопрос о большом перерыве между двумя матчами 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». «Это вопрос не по формату турнира, а по календарю. Но так проголосовал исполком по этому вопросу. Да, наш клуб спрашивали, мы были за другой вариант, но решение принято, календарь составлен, и мы играем по такому календарю. С нашей точки зрения, у этого решения была аргументация, связанная с сезонностью, но, когда между двумя матчами одного раунда проходит несколько месяцев и трансферное окно, тогда на один матч может выйти одна команда, а на другой — совершенно другая. Наверное, это не совсем целостно. Но турнир проводит РФС, они приняли решение, а мы его исполняем»,