Трамп пообещал сразу же после выборов в Конгресс заключить мир с Ираном Американский президент Трамп заявил, что заключит мирное соглашение с Ираном сразу после пром.
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