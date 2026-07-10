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Гарсия об 1:2 с Испанией: «Бельгия заставила их усомниться в себе, мы были близки к тому, чтобы пройти дальше. Конечно, травмы не сыграли нам на руку»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о поражении от Испании со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира.

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