Жара в Москве может быть самой высокой за последние 80 лет

В Москве может выдаться самый жаркий первый день лета за последние 80 лет. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, температура воздуха в городе поднимется до +30 градусов, а среднее значение составит 25-26 градусов.
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