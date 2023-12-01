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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг молчал 12 секунд, прежде чем ответить на вопрос о том, что он говорил в раздевалке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (3:2 ОТ). «Насколько сегодня было сложно настроить ребят на матч с «Витязем»? Мы настраиваемся на каждый матч, на каждую смену.

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