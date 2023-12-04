В Индонезии 12 альпинистов пропали без вести после извержения вулкана

В Индонезии продолжаются поиски 12 альпинистов, которые пропали без вести после извержения вулкана Марапи в местной провинции Западная Суматра, пишет Tribune со ссылкой на главу спасательной службы провинции Паданга Абдулу Малика.
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