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Катя Гордон сообщила, что станет мамой в третий раз

Катя Гордон сообщила, что станет мамой в третий раз

Экс-жена телеведущего Александра Гордона Екатерина объявила о третьей беременности. Фото: из открытых источников 41-летняя Катя Гордон стала одним из ключевых спикеров женского форума Synergy Woman Forum, прошедшего 14 апреля в Vegas City Hall.

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