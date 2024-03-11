Развожаев посоветовал ЮНЕСКО лучше изучить украинский период Херсонеса

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько ЮНЕСКО следует изучить обстоятельства, при которых в украинский период неизвестные люди проводили раскопки на территории объекта Всемирного культурного наследия – Херсонеса Таврического, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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