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Развожаев посоветовал ЮНЕСКО лучше изучить украинский период Херсонеса

Развожаев посоветовал ЮНЕСКО лучше изучить украинский период Херсонеса

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько ЮНЕСКО следует изучить обстоятельства, при которых в украинский период неизвестные люди проводили раскопки на территории объекта Всемирного культурного наследия – Херсонеса Таврического, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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