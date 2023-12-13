Лавров усомнился в искренности раскаяния Берлина, Рима и Токио за Вторую мировую

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что голосование стран, выступавших во время Второй мировой войны на стороне фашизма — Германии, Италии и Японии, в ООН против резолюции с осуждением нацизма вызывает сомнения в искренности их раскаяния за ужасающие преступления, которые совершили эти государства во время войны.