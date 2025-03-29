Харбинские каникулы

Харбин называют самым русским городом Китая. Основанный русскими переселенцами в 1898 году как станция Китайско-Восточной железной дороги, которая пролегала через север Маньчжурии и соединяла европейскую часть России, Владивосток и Порт-Артур (Далянь), Харбин стал центром русской культуры.
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