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Царьград

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Эксперты: квартиры в Москве к концу 2026 года подорожают на 10%

Эксперты: квартиры в Москве к концу 2026 года подорожают на 10%

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке в Москве эксперты советуют проверять состояние обоев, стен, проводку и трубы.

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