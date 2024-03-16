Общественный штаб по наблюдению за выборами: Все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены

Деструктивное воздействие на систему не повлияло на процесс онлайн-голосования Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух сообщил журналистам об успешном отражении всех DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования.