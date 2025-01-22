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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Мнение важно». Севастопольцы подключатся к обсуждению строительства тоннеля

«Мнение важно». Севастопольцы подключатся к обсуждению строительства тоннеля

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя сообщил о начале общественных обсуждений документации по планировке территории линейного объекта «Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги 67 Н-256 улица Генерала Петрова — на участке от улицы Очаковцев до улицы Пожарова.

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