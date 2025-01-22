«Мнение важно». Севастопольцы подключатся к обсуждению строительства тоннеля

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя сообщил о начале общественных обсуждений документации по планировке территории линейного объекта «Строительство тоннеля и реконструкция автомобильной дороги 67 Н-256 улица Генерала Петрова — на участке от улицы Очаковцев до улицы Пожарова.