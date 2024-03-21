Нарышкин заявил, что Париж теряет в Украине больше солдат, чем во времена войны в Алжире Ирэн ОрлонскаяПрезидент Франции, стремится скрыть фактическое количество погибших французских военных на территории Украины, боясь возможных протестов на фоне уже активных действий фермеров.
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