Нарышкин заявил, что Париж теряет в Украине больше солдат, чем во времена войны в Алжире Ирэн ОрлонскаяПрезидент Франции, стремится скрыть фактическое количество погибших французских военных на территории Украины, боясь возможных протестов на фоне уже активных действий фермеров.