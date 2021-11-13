Неспешный разговор

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Инициатива парламента Чечни противоречит мнению подавляющего большинства граждан России, — Димитриев

Инициатива парламента Чечни противоречит мнению подавляющего большинства граждан России, — Димитриев

Эксперты и блогеры активно комментируют резонансную инициативу парламента Чеченской Республики о внесении в Госдуму в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “О средствах массовой информации” и в Кодекс Российской Федерации “Об административных правонарушениях”».

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Комментарии
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Альбертт
Пусть Кадыров лучше озаботиться воспитанием своей молодежи , а то журналисты виноваты в том что эти джигиты ведут себя как отморозки из 90 годов .
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2
1 д.
Анатолий
чурок не перевоспитать
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13 час.
Анна Эржибова
Не только указывать а рожи показывать и на улице развесить плакаты с описанием содеянного пусть героев знают в лицо.....а чечня это кто?пусть отсосутся от рф у них свои понятии  пусть живут по своим законом....
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3 час.

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