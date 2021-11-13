Инициатива парламента Чечни противоречит мнению подавляющего большинства граждан России, — Димитриев

Пусть Кадыров лучше озаботиться воспитанием своей молодежи , а то журналисты виноваты в том что эти джигиты ведут себя как отморозки из 90 годов .

Анна Эржибова

Не только указывать а рожи показывать и на улице развесить плакаты с описанием содеянного пусть героев знают в лицо.....а чечня это кто?пусть отсосутся от рф у них свои понятии пусть живут по своим законом....