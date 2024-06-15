Сафонов заявил, что счастлив после перехода в ПСЖ

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов высказался по поводу своего трансфера в ПСЖ. На сайте клуба появились первые слова новичка из России, который признался, что счастлив попасть в такую команду, известную во всем мире.
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