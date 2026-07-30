«Сравнится с новейшими ОБТ»: Италия получит средний танк на базе KF41 Lynx

В рамках программы модернизации армии Италия планирует приобрести до 1050 машин на базе местной модификации немецкой БМП KF41 Lynx (получившей обозначение A2CS Lynx ITA) для замены гусеничных БМП Dardo и специализированных машин на базе отечественной модификации американского БТР M113 (VCC-1/2).