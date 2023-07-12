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В четырех регионах России из-за жары начнут плавиться рельсы

В четырех регионах России из-за жары начнут плавиться рельсы

Сильная жара может согнуть рельсы и перегреть подстанции в четырех федеральных округах.О неприятных последствиях аномальной жары сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

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