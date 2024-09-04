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Сальдо: Большинство наемников ВСУ, попавших в плен ВС РФ — граждане Польши

Сальдо: Большинство наемников ВСУ, попавших в плен ВС РФ — граждане Польши

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме заявил, что большинство иностранных наемников ВСУ, которые попадают в плен ВС РФ на Херсонском направлении, являются гражданами Польши.

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Комментарии
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Traveller
Но выедь &quot;ихтамнет&quot;? Тогда нужно печатать некрологи на польском и посылать в Польшу.
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16 час.
А
Александр
Надо им напомнить про Катынь.
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14 час.
MS
Mikhail Stepanov
Расстреливать их на месте без извещения Польши.
Ответить
10 час.

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