Гениальный спектакль: актеры в фильме «Нужна невеста с проживанием»

«Россия-1», желая удовлетворить чаяния своих постоянных зрителей, жаждущих новых премьер, запустила в эфир художественный фильм «Нужна невеста с проживанием», дата выхода которого пришлась на предпоследнее воскресенье весны 2021 года — 23 мая.