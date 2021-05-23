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Гениальный спектакль: актеры в фильме «Нужна невеста с проживанием»

Гениальный спектакль: актеры в фильме «Нужна невеста с проживанием»

«Россия-1», желая удовлетворить чаяния своих постоянных зрителей, жаждущих новых премьер, запустила в эфир художественный фильм «Нужна невеста с проживанием», дата выхода которого пришлась на предпоследнее воскресенье весны 2021 года — 23 мая.

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