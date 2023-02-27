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Нарколаборатория, организованная в одном из частных домовладений в Подмосковье, ликвидирована сотрудниками полиции

Нарколаборатория, организованная в одном из частных домовладений в Подмосковье, ликвидирована сотрудниками полиции

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Управления МВД России по городскому округу Воскресенск Московской области ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков.

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