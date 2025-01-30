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Парламентская газета

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Госсайты уличили в связях с иностранным ПО

Госсайты уличили в связях с иностранным ПО

Использование на официальных сайтах государственных органов и подведомственных им учреждений Санкт-Петербурга специальных сервисов, таких, например, как Google Analytics и Microsoft Azure, создает предпосылки для несанкционированного доступа к персональным данным россиян.

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