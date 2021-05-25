Байден: «Посадка самолета Ryanair в Минске – это прямое нарушение международных норм»

NoimdПолитикаБайден: «Посадка самолета Ryanair в Минске – это прямое нарушение международных норм»США самым решительным образом осуждают изменение курса самолета и арест Протасевича, говорится в заявлении Белого дома.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовВопрос на засыпку - А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ БАЙДЕН ИМЕЕТ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ? Ответ на данный вопрос только один, без вариантов - БАЙДЕН И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА! Из нашей старой мудрости доподлинно известно, что ДЕРЖИТЕ ВОРА ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ САМ ВОР. По этому надо нормально, адекватно воспринимать то, что главный урод и преступник планеты Земля, он же президент США, государства воровского и беспредельного по своим действиям и решениям, обвиняет других в нарушениях и несоблюдениях того, чего сам ни когда не соблюдал и всегда нарушал, причем самым гнуснейшим способом.НЕТУ Mailru АгентаПрямое бесстыднодное нарушение международного права - посадка и обыск !!! самолёта боливийского Президента !!! в АвстрииКомментировать
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