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Байден: «Посадка самолета Ryanair в Минске – это прямое нарушение международных норм»

Байден: «Посадка самолета Ryanair в Минске – это прямое нарушение международных норм»

США самым решительным образом осуждают изменение курса самолета и арест Протасевича, говорится в заявлении Белого дома.

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Андрей Викторов
Вопрос на засыпку - А КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ БАЙДЕН ИМЕЕТ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ? Ответ на данный вопрос только один, без вариантов - БАЙДЕН И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА! Из нашей старой мудрости доподлинно известно, что ДЕРЖИТЕ ВОРА ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ САМ ВОР. По этому надо нормально, адекватно воспринимать то, что главный урод и преступник планеты Земля, он же президент США, государства воровского и беспредельного по своим действиям и решениям, обвиняет других в нарушениях и несоблюдениях того, чего сам ни когда не соблюдал и всегда нарушал, причем самым гнуснейшим способом.
НЕТУ Mailru Агента
Прямое бесстыднодное нарушение международного права - посадка и обыск !!! самолёта боливийского Президента !!! в Австрии

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