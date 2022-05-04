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В Северной Осетии построят плодохранилище на 10 тысяч тонн и заложат фруктовый сад на площади 50 га

В Северной Осетии построят плодохранилище на 10 тысяч тонн и заложат фруктовый сад на площади 50 га

Компания ООО «Сады Алании» в Северной Осетии построит плодохранилище на 10 тысяч тонн до 2025 года и до конца 2022 года заложит фруктовый сад на площади 50 га.

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