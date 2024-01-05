Россиянам дали советы по сдаче квартиры в аренду

Эксперт по недвижимости, инвестор Ксения Аверс рассказала, как и на какой срок стоит сдавать в аренду жилье По словам специалиста, на сегодняшний день невыгодно сдавать квартиру в долгосрочной перспективе, поскольку рынок “идет на понижение”.
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