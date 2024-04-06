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Вице-премьер Госсовета КНР выразил США озабоченность санкциями

Вице-премьер Госсовета КНР выразил США озабоченность санкциями

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн во время встречи с министром финансов США Джанет Йеллен выразил обеспокоенность усиливающимися рестрикциями американских властей в торгово-экономических отношениях, сообщило Центральное телевидение КНР.

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Комментарии
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Eduard
Мне кажется,что пора с санкциями ,им все запрещать.Ограничивать их бизнес,передвижения людей.Закрывать для них небо.А лучше США раз и навсегда похоронить на дна Атлантики.Нам все равно кто они,понятно что твари.Власть такач какой сам народ!
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