Вице-премьер Госсовета КНР выразил США озабоченность санкциями

Eduard

Мне кажется,что пора с санкциями ,им все запрещать.Ограничивать их бизнес,передвижения людей.Закрывать для них небо.А лучше США раз и навсегда похоронить на дна Атлантики.Нам все равно кто они,понятно что твари.Власть такач какой сам народ!