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Новый Нижегородский

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Война стала главной причиной смерти молодых россиян в прошлом...

Война стала главной причиной смерти молодых россиян в прошлом...

Война стала главной причиной смерти молодых россиян в прошлом годуИз 18 тысяч погибших на войне в Украине мужчин, найденных в статистике Росстата за 2022 год, около 7 тысяч были в возрасте от 20 до 29 лет, подсчитали «Важные истории».

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