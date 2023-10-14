Война стала главной причиной смерти молодых россиян в прошлом годуИз 18 тысяч погибших на войне в Украине мужчин, найденных в статистике Росстата за 2022 год, около 7 тысяч были в возрасте от 20 до 29 лет, подсчитали «Важные истории».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)