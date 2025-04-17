Кто стоит за Трампом

В своей инаугурационной речи, произнесенной 20 января 2025 года, президент США Дональд Трамп заявил: «Я чувствовал тогда, и я верю в это еще больше сейчас, что Бог спас мою жизнь, чтобы снова сделать Америку великой».
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