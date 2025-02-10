Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на торжественном собрании, приуроченном ко Дню дипломатического работника, подтвердил готовность Москвы к переговорам по украинскому кризису.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии