В ЮВО планируется создать центр комплексного протезирования

В Южном военном округе (ЮВО) планируется создать центр комплексного протезирования и реабилитации. Об этом в ходе рабочей поездки в войска ЮВО заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
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