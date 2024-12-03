Страшное видео: в Краснодаре водитель маршрутки вёз школьников с открытой дверью, а те вываливались

Страшное видео: в Краснодаре водитель маршрутки вёз школьников с открытой дверью, а те вываливалисьНакануне в Сети появилось видео из краснодарского автобуса, который ехал на огромной скорости с открытой дверью, рядом внутри транспорта были дети.
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