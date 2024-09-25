Многочисленные польские и латышские наемники принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области, сообщил ТАСС военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам, ссылаясь на информацию от пленных.
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