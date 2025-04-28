Путин отметил героизм военных КНДР, проявленный при освобождении Курской области

Президент РФ поблагодарил КНДР за помощь.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин поблагодарил КНДР, ее лидера Ким Чен Ына и весь народ страны за помощь в освобождении Курской области от украинских националистов, отметив героизм военных Северной Кореи, сообщил 28 апреля сайт Кремля.
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