Путин отметил героизм военных КНДР, проявленный при освобождении Курской области

Президент РФ поблагодарил КНДР за помощь.фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин поблагодарил КНДР, ее лидера Ким Чен Ына и весь народ страны за помощь в освобождении Курской области от украинских националистов, отметив героизм военных Северной Кореи, сообщил 28 апреля сайт Кремля.