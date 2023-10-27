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Смертельно больной внук певицы Аллы Пугачевой кричит от страха в США

  Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, уже год живет в США, но признается, что скучает по России. В новой стране ему не хватает острых ощущений, которые он испытывал в России, где участвовал во многих проектах и выступлениях.

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