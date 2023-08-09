Уайт – о победе Пола над Диазом: «40-летний парень прошел всю дистанцию против 20-летнего, который выше на 4 весовых категории»

«Для 40-летнего парня, который прошел всю дистанцию с 20-летним соперником, превосходящим его на четыре весовых категории в боксе и две – в ММА, Нейт показал себя с хорошей стороны.
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