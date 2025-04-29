Российский фондовый рынок резко снизился

В начале торгового дня во вторник, 29 апреля, российский фондовый рынок перешел к снижению. Индекс Мосбиржи вернулся на уровень ниже 3000 пунктов, на котором закрепился накануне, свидетельствуют данные площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии