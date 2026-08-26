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Молдавский нацист предложил создать коалицию желающих уничтожить Приднестровье

Молдавский нацист предложил создать коалицию желающих уничтожить Приднестровье

Страны ЕС должны создать коалицию для ликвидации Приднестровской Молдавской республики. Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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