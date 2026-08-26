Страны ЕС должны создать коалицию для ликвидации Приднестровской Молдавской республики. Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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