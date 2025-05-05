Будет громко — масштабное российское наступление уже началось

Вооруженные силы России завершили перегруппировку, подтянули резервы и уже ведут бои с решительными целями Российские войска вошли в Покровск, обходят Мирноград с востока, в плотную подошли к границе Донецкой и Днепропетровской областей, а также готовятся к штурму Константиновки и прорываются в глубь Сумской области.