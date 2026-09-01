Деньги вернёт государство

Вот и наступил новый учебный год, и дети отправились в школу. Однако не будем забывать и про дополнительное образование, которое они могут получить в кружках и секциях.
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