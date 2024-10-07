Игорь Кастюкевич: День рождения у нашего Лидера-Президента страны

День рождения у нашего Лидера-Президента страныВладимира Владимировича Путина!Ему удалось то, чего не удавалось ни одному мировому лидеру современности – вывести Россию их упадка и хаоса,вернуть России гордость и положить начало историческому возрождению русского государства.