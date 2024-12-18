Environment Аgency: к 2050 году часть Англии может уйти под воду

Причина всё та же — изменения климата, таяние ледников и подъём уровня мирового океана.Британское агентство по охране окружающей среды (Environment Аgency) бьёт тревогу, сообщая, что более шести миллионов различных объектов в Англии к 2050 году могут оказаться под водой.