Колю Лукашенко забрили в армию тайком от Батьки

Младшего сына президента Белоруссии Николая Лукашенко призвали в армию «без ведома отца». Об этом белорусский президент, не моргнув глазом, рассказал при посещении полигона в Барановичском районе Брестской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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там пукнуть никто не может без разрешения Луки.Тупое название тупого автора.
Неужели кто-то в это верит.... - чтобы сына Президента без ведома Президента забрали тайком в армию ?!
Ох, уж этот лукавый Лукаш...