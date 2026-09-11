Колю Лукашенко забрили в армию тайком от Батьки

Младшего сына президента Белоруссии Николая Лукашенко призвали в армию «без ведома отца». Об этом белорусский президент, не моргнув глазом, рассказал при посещении полигона в Барановичском районе Брестской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».