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Колю Лукашенко забрили в армию тайком от Батьки

Колю Лукашенко забрили в армию тайком от Батьки

Младшего сына президента Белоруссии Николая Лукашенко призвали в армию «без ведома отца». Об этом белорусский президент, не моргнув глазом, рассказал при посещении полигона в Барановичском районе Брестской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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