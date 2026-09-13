Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре"Зеленскому нужно сделать одну вещь: прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России.
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