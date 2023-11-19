15+ человек, которые сделали такие фото, что сами теперь поверить не могут

Бывают моменты, когда руки так и тянутся к камере или телефону. Ведь не сфотографировать такие невероятные штуки, как микроарбуз, шишку внутри дерева или тележку на верхушке уличного фонаря — настоящее преступление.
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