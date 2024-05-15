Губернатор Гладков: ПВО сбила над Белгородом несколько воздушных целей

В результате атаки пострадали двое мирных жителей ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, удалось сбить несколько воздушных целей, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Телеграм-канале.
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