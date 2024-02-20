Россиянин пойдет под суд за совершенную 25 лет назад расправу над семьей

В Красноярске осудят мужчину за убийство семьи 25 лет назад В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, который расправился с семьей 25 лет назад.
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