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В ДГД Мангистау рассказали, за какое имущество нужно платить налог

В ДГД Мангистау рассказали, за какое имущество нужно платить налог

Налог на имущество физических лиц взимается не только с квартир. Под налогообложение также попадают жилые дома, дачи, гаражи, парковочные места, кладовые, хозяйственные постройки и земельные участки, передает inAktau.

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