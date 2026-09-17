Наш знает, как девушке угодить

Глава Обнинска подарил набор для стирки и мочалку пловчихе Алине Гайфутдиновой, завоевавшей три бронзовые медали на чемпионате Европы в ПарижеНа встрече с Алиной мэр вручил ей пакет с подарками, в котором были: антижир, капсулы для стирки, средство для чистки труб, пряник и мочалка.
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