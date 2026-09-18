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FiNE NEWS

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Апраксин двор снова зовёт арендаторов: три раунда торгов до середины октября

Апраксин двор в самом сердце Петербурга снова бурлит от новостей! Как сообщает «Деловой Петербург», городские власти запускают сразу три раунда торгов на право аренды 19 нежилых помещений и зданий.

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